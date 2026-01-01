France Golf Guide
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Soufflenheim, Bas-Rhin
Private
4.7272727273
11
Port en Bessin, Calvados
Resort
4.6862745098
14
Etretat, Seine Maritime
Semi-Private
4.614973262
22
Les Baux-de-Provence, Bouches-du-Rhône
Resort
4.5777777778
11
Chatou, Yvelines
Public
4.5555555556
11
Vaucresson, Hauts-de-Seine
4.5403050109
35
Lamorlaye, Oise
Public
4.5238095238
10
Seraincourt, Val d'Oise
Public
4.5122189638
53
Deauville Cedex, Calvados
Resort
4.4789915966
13
Beychac et Caillau, Gironde
Resort
4.4708994709
16
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Dieppe, Seine-Maritime
Semi-Private
4.5
4
Le Neubourg, Eure
Private
4.6078431373
6
Vaucresson, Hauts-de-Seine
4.5403050109
35
Saint-André-des-Eaux, Loire-Atlantique
Resort
3.3333333333
3
Wittelsheim, Haut-Rhin
Semi-Private
4.4444444444
7
Crozet, Ain
Resort
4.4
5
Mallemort, Bouches-du-Rhône
Semi-Private
4.8333333333
4
Saint Martin d'Aubigny, Manche
Semi-Private
4.6666666667
3
Etretat, Seine Maritime
Semi-Private
4.614973262
22
Bonifacio, Corse-du-Sud
Public
4.4472789116
105
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