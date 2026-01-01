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France Golf Guide

France By The Numbers

917 courses | 832 reviews

France Review Stats

Average Rating

4.2
4.2
Total 832 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
140
3-4 Stars
20
2-3 Stars
6
1-2 Stars
8
N/A
729
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.8
Avg. Value for the Money
4.1
Avg. Pace of Play
4.3
Avg. Staff Friendliness
4.5
Avg. Course Conditions
4.0

Spotlight

Top Rated Courses
Top Rated Courses
Soufflenheim Baden-Baden GC
View Tee Times
Soufflenheim Baden-Baden Golf Club - 18 Hole Course
Soufflenheim, Bas-Rhin
Private
4.7272727273
11
Write Review
Omaha Beach Memorial GC - Patton: #6
View Tee Times
Omaha Beach Memorial Golf Club - Patton Course
Port en Bessin, Calvados
Resort
4.6862745098
14
Write Review
Etretat GC: #12
View Tee Times
Etretat Golf Club
Etretat, Seine Maritime
Semi-Private
4.614973262
22
Write Review
Domaine de Manville Golf: Aerial
View Tee Times
Domaine de Manville Golf
Les Baux-de-Provence, Bouches-du-Rhône
Resort
4.5777777778
11
Write Review
l'Ile Fleurie GC
View Tee Times
l'Ile Fleurie Golf Club
Chatou, Yvelines
Public
4.5555555556
11
Write Review
Stade Francais Haras Lupin GC
View Tee Times
Stade Francais Haras Lupin Golf Club
Vaucresson, Hauts-de-Seine
4.5403050109
35
Write Review
International Club du Lys - The Bouleaux
View Tee Times
Club du Lys Chantilly - The Bouleaux Course
Lamorlaye, Oise
Public
4.5238095238
10
Write Review
Seraincourt GC
View Tee Times
Seraincourt Golf Club
Seraincourt, Val d'Oise
Public
4.5122189638
53
Write Review
Barriere de Deauville GC
View Tee Times
Barriere de Deauville Golf Club - Diane Barriere Course
Deauville Cedex, Calvados
Resort
4.4789915966
13
Write Review
Teynac GC
View Tee Times
Teynac Golf Club
Beychac et Caillau, Gironde
Resort
4.4708994709
16
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Dieppe - Pourville GC
View Tee Times
Dieppe - Pourville Golf Club
Dieppe, Seine-Maritime
Semi-Private
4.5
4
Write Review
Champ de Bataille GC
View Tee Times
Champ de Bataille Golf Club
Le Neubourg, Eure
Private
4.6078431373
6
Write Review
Stade Francais Haras Lupin GC
View Tee Times
Stade Francais Haras Lupin Golf Club
Vaucresson, Hauts-de-Seine
4.5403050109
35
Write Review
Barriere de la Baule International GC
View Tee Times
Barriere de la Baule International Golf Club - Diane Barriere-Desseigne Course
Saint-André-des-Eaux, Loire-Atlantique
Resort
3.3333333333
3
Write Review
Des Bouleaux GC
View Tee Times
Des Bouleaux Golf Club
Wittelsheim, Haut-Rhin
Semi-Private
4.4444444444
7
Write Review
Jiva Hill GC
View Tee Times
Jiva Hill Golf Club
Crozet, Ain
Resort
4.4
5
Write Review
Golf de Pont Royal - Ballesteros
View Tee Times
Golf de Pont Royal - Ballesteros Course
Mallemort, Bouches-du-Rhône
Semi-Private
4.8333333333
4
Write Review
Manche GC
View Tee Times
Centre Manche Golf Course
Saint Martin d'Aubigny, Manche
Semi-Private
4.6666666667
3
Write Review
Etretat GC: #12
View Tee Times
Etretat Golf Club
Etretat, Seine Maritime
Semi-Private
4.614973262
22
Write Review
Sperone GC
View Tee Times
Sperone Golf Club
Bonifacio, Corse-du-Sud
Public
4.4472789116
105
Write Review

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