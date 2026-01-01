Russia Golf Guide
Russia Golf Courses
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Zakharovo, MoscowResort/Private5.01
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Kazan, Republic of TatarstanResort
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Sankt Petersburg, NorthwesternSemi-Private/Resort
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Krasnoyarsk, Krasnoyarsk KraiSemi-Private
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Krasnoyarsk, Krasnoyarsk KraiSemi-Private
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Krasnoyarsk, Krasnoyarsk KraiSemi-Private
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Moscow, MoscowResort
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Gelendzhik, Krasnodar KraiResort
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Rostov-on-Don, Rostov OblastResort/Semi-Private
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Rostov-on-Don, Rostov OblastResort/Semi-Private
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Pavlovo Podvorye, Istrinsky DistrictPublic
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Zavidovo, TverPrivate/Resort
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Zavidovo, TverPrivate/Resort
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Gorky, LeningradResort
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Savino, VerkhneuslonskiResort
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Teleshovo, MoscowResort
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Vsevolozhsk, LeningradPrivate/Resort
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Moscow, MoscowSemi-Private
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Moscow, MoscowResort
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Moscow, MoscowPublic
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Rumyancevo, MoskovskajaPrivate
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Peterhof, Saint PetersburgSemi-Private
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Kashino, Sverdlovsk OblastResort/Private
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Ostashkovskoe, MytishchinskiyResort
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Raevo, OdintsovoPrivate
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Moscow, MoscowPrivate
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Moscow, MoscowPublic
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Tseleevo, Dmitrovsky DistrictPrivate/Resort