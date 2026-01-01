United Arab Emirates Golf Guide
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Top Rated Courses
Top Rated Courses
Ajman, Ajman
Private
4.9834558824
70
Abu Dhabi, Abu Dhabi
Resort
4.8181818182
11
Dubai, Dubai
Private/Resort
4.6428571429
11
Dubai, Dubai
Private/Resort
4.5555555556
90
Ras Al Khaimah, Ras Al Khaimah
Private/Resort
4.5294117647
17
Sas Al Nakhl, Abu Dhabi
Private/Resort
4.3333333333
12
Dubai, Dubai
Public
4.0166666667
11
Dubai, Dubai
Private
4.0
89
United Arab Emirates Golf Courses By Location
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13 courses | 31 reviews
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1 course | 70 reviews
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19 courses | 215 reviews
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0 courses | 0 reviews
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3 courses | 19 reviews
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2 courses | 0 reviews
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0 courses | 0 reviews