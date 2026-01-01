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United Arab Emirates Golf Guide

United Arab Emirates By The Numbers

38 courses | 335 reviews

United Arab Emirates Review Stats

Average Rating

4.4
4.4
Total 335 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
19
3-4 Stars
1
2-3 Stars
0
1-2 Stars
1
N/A
17
Avg. Course Layout
4.5
Avg. Off-Course Amenities
4.2
Avg. Value for the Money
3.9
Avg. Pace of Play
4.3
Avg. Staff Friendliness
4.7
Avg. Course Conditions
4.5

Spotlight

Top Rated Courses
Top Rated Courses
Al Zorah GC
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Al Zorah Golf Club
Ajman, Ajman
Private
4.9834558824
70
Write Review
Saadiyat Beach GC
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Saadiyat Beach Golf Club
Abu Dhabi, Abu Dhabi
Resort
4.8181818182
11
Write Review
Arabian Ranches GC
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Arabian Ranches Golf Club
Dubai, Dubai
Private/Resort
4.6428571429
11
Write Review
The Address Montgomerie Dubai Golf Resort + Spa
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The Address Montgomerie Dubai Golf Resort + Spa - Championship Course
Dubai, Dubai
Private/Resort
4.5555555556
90
Write Review
Al Hamra GC & Resorts
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Al Hamra Golf Club and Resorts - 18 Hole Championship Course
Ras Al Khaimah, Ras Al Khaimah
Private/Resort
4.5294117647
17
Write Review
Abu Dhabi GC - National
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Abu Dhabi Golf Club - National Course
Sas Al Nakhl, Abu Dhabi
Private/Resort
4.3333333333
12
Write Review
The Track Meydan Golf
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The Track Meydan Golf
Dubai, Dubai
Public
4.0166666667
11
Write Review
The Els Club at Dubai Sports City: Clubhouse
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The Els Club at Dubai Sports City
Dubai, Dubai
Private
4.0
89
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