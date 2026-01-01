Farmington Golf Guide
Farmington Golf Courses
Golf Courses Near Farmington
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Fayetteville, ArkansasPublic3.1406296723112
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Fayetteville, ArkansasPrivate5.01
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Fayetteville, ArkansasPublic3.848039215716
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Fayetteville, ArkansasPublic4.333333333312
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Fayetteville, ArkansasPrivate5.02
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Fayetteville, ArkansasPrivate3.423376623460
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Springdale, ArkansasPrivate0.00
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Springdale, ArkansasPublic4.116493656359
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Springdale, ArkansasPublic2.01
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Cave Springs, ArkansasPublic3.408304498329
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