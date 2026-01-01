South Australia Golf Guide
South Australia Golf Courses
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Summertown, Adelaide
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Paralowie, AdelaidePublic
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Ardrossan, Classic CountrySemi-Private
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Arno Bay, Eyre PeninsulaPublic
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Ashbourne, Fleurieu PeninsulaPrivate
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Mount Barker, South AustraliaSemi-Private
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Balaklava, Classic CountrySemi-Private
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Barmera, Big River CountrySemi-Private/Resort
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Nuriootpa, BarkerPublic
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Kangarilla, AdelaidePublic
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Beachport, BarkerSemi-Private
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Upper Sturt, AdelaidePublic
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Berri, Big River CountryPublic/Resort
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Blackwood, AdelaidePrivate4.02
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Blinman, Flinders Ranges & Outback
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Mount Gambier, BarkerPublic
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Blyth, Classic CountrySemi-Private
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Booleroo Centre, Classic CountrySemi-private
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Bordertown, BarkerPublic
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Bura, Classic CountryPublic
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Bute, Classic CountryPublic
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Cambrai, South AustraliaPublic
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Ceduna, Eyre PeninsulaPublic
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Clare, Classic CountrySemi-Private
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Cleve, Eyre PeninsulaPublic
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Coffin Bay, Eyre PeninsulaPublic
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Coober Pedy, Flinders Ranges & OutbackPublic
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Coonalpyn , Big River CountrySemi-Private
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Cowell, Eyre PeninsulaPublic
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Crystal Brook, Classic CountrySemi-Private
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Cudlee Creek, AdelaidePublic
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Yallunda Flat, Eyre PeninsulaSemi-Private
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Curramulka , Classic CountryPublic
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Darke Peak, Eyre PeninsulaPublic
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Echunga, AdelaidePublic
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Edinburgh, AdelaidePublic
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Edithburgh, Classic CountryPublic
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Elliston, Eyre PeninsulaPublic
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Eudunda, Classic CountryPublic
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Farrell Flat, Classic CountryPublic
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Memford Way, AdelaideSemi-Private
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Willaston, Classic CountryPublic
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Adelaide, AdelaidePublic
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Georgetown, Mid NorthPublic
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Paracombe, AdelaidePublic
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Gladstone, Classic CountryPublic
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Adelaide, AdelaidePublic/Military
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Adelaide, AdelaidePrivate
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Goolwa, Fleurieu PeninsulaPublic
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Grange, AdelaidePrivate
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Grange, AdelaidePrivate
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Morphett Vale, AdelaidePublic
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Hallett, Classic CountryPublic
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Stockport, Classic CountryPublic
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Hawker, Flinders Ranges & OutbackPublic
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Paracombe, AdelaideSemi-Private4.83333333333
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AdelaidePublic
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Adelaide, AdelaidePublic
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Iron Knob, Eyre PeninsulaPublic
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Jamestown, Classic Country
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Kadina, Classic CountrySemi-Private
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Kapunda, Classic CountrySemi-Private
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Karoonda, Big River CountrySemi-Private
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Keith, BarkerSemi-Private
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Gumeracha, AdelaideSemi-Private
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Kimba, Eyre PeninsulaPublic
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Kingscote, South AustraliaPublic
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Kingston, BarkerPublic
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May Terrace, AdelaidePrivate
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Wudinna, Eyre PeninsulaPublic
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Meningie, BarkerSemi-Private/Resort
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Lameroo, Big River CountryPublic
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Laura, Classic CountryPublic
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Leigh Creek, Flinders Ranges & OutbackPublic
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Normanville, Fleurieu PeninsulaResort
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Paralowie, AdelaidePublic
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Lock, South AustraliaPublic
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North Shields, Eyre PeninsulaPublic
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Loxton, Big River CountryPublic
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Lucindale, BarkerSemi-Private
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Maitland, Classic CountryPublic
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Mannum, Big River CountrySemi-Private
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Marrabel, Classic CountryPublic
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Edithburgh, Classic CountryPublic
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Mawson Lakes, AdelaidePublic
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Victor Harbor, Fleurieu PeninsulaResort
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Millicent , South AustraliaSemi-Private
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Minlaton, Classic CountryPublic
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Moonta, Classic CountryPublic
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Morgan, Big River CountryPublic
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Mount Compass, Fleurieu PeninsulaPublic3.82352941185
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Mount Gambier, BarkerSemi-Private
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Stirling, AdelaidePublic
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Mount Osmond, AdelaideSemi-Private3.52
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Mount Pleasant, AdelaidePublic
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Murray Bridge, Big River CountryPublic
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Oval Road Nairne, AdelaidePublic
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Naracoorte, BarkerSemi-Private
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Adelaide, AdelaidePublic1.01
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Adelaide, AdelaidePublic
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Adelaide, AdelaidePublic4.254
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Lady Ruthven Drive, AdelaidePublic
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Oakbank, AdelaidePublic
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Oakbank, AdelaidePublic
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Orroroo, Classic CountryPublic
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Owen, Classic CountryPublic
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Padthaway, South AustraliaPublic
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Parndana, South AustraliaSemi-Private
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Paruna, Big River CountrySemi-Private
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Edinburgh, AdelaideSemi-Private
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Penola, BarkerSemi-Private
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Peterborough, Flinders Ranges & OutbackPublic
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Pinnaroo, Big River CountrySemi-Private
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Gawler, AdelaideSemi-Private
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Poochera, Eyre PeninsulaPublic
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Port Augusta, Flinders Ranges & OutbackPublic
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Port Broughton, Classic CountryPublic
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Port Germein, Flinders Ranges & OutbackPublic
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Venus Bay, Eyre PeninsulaPublic
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Port Lincoln, Eyre PeninsulaPrivate2.01
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Port Macdonnell, South Australia
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Port Neill, Eyre PeninsulaPublic
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Port Pirie, Classic CountryPublic
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Port Victoria, Classic CountryPublic
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Port Vincent, Classic CountryPublic
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Port Wakefield, Classic Country,Public
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Quorn, Flinders Ranges & OutbackPublic
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Adelaide, AdelaidePublic3.83333333336
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Renmark, Big River CountryPublic/Resort1.02
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Reynella, AdelaidePublic
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AdelaidePublic
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Riverton, Classic CountryPublic
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Robe, BarkerPrivate4.22222222226
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Roxby Downs, Flinders Ranges & OutbackPublic
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Adelaide, AdelaidePrivate
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Saddleworth, Classic CountryPublic
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Pooraka, AdelaidePublic
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Direk, AdelaidePublic
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Sandy Creek, Classic CountrySemi-Private
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Seacliff, AdelaidePublic
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Smoky Bay, Eyre PeninsulaPublic
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Snowtown, Classic CountryPublic
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West Beach, AdelaidePublic
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Goolwa, Fleurieu PeninsulaPublic
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Spalding, Classic CountryPublic
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Stansbury, Classic CountryPublic
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Stirling North, Port AugustaPublic
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Strathalbyn, Fleurieu PeninsulaSemi-Private
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Streaky Bay, Eyre PeninsulaPublic
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Blue MountainsPrivate
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Reach, Big River CountrySemi-Private/Resort
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Tailem Bend, Big River CountrySemi-Private
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Rowland Flat, WakefieldSemi-Private
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Tarcowie, Classic CountryPublic
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Fairview Park, AdelaidePrivate
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Woodcroft, AdelaideSemi-Private
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Port Hughes, South AustraliaPrivate
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Adelaide, AdelaidePublic
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Woodcroft, AdelaidePrivate
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Tintinara, Big River CountrySemi-Private
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Mount Barker, AdelaidePublic
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Osborne, AdelaidePublic
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Tumby Bay, Eyre PeninsulaPublic
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Two Wells, AdelaidePublic1.01
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Adelaide, AdelaidePublic
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Victor Harbor, Fleurieu PeninsulaSemi-Private
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Waddikee, Eyre PeninsulaPublic
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Sunlands, Big River CountrySemi-Private
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Wallaroo, Classic CountryPublic
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Warooka, Classic CountryPublic
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West Lakes, AdelaideSemi-Private
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West Beach, AdelaidePublic
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West Beach, AdelaidePublic
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Whyalla, Eyre PeninsulaPublic
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Willowie, Classic CountryPublic
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Willunga, Fleurieu PeninsulaPublic
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Wilmington, South AustraliaPublic
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Adelaide, AdelaidePublic4.02
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Wirrabara, Classic CountryPublic
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Wirrina Cove, Fleurieu PeninsulaResort
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Wirrulla, Eyre PeninsulaPublic
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Wool Bay, Classic CountrySemi-Private
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Woomera, Far NorthPublic
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Yacka, Classic CountryPublic
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Yankalilla, Fleurieu PeninsulaPublic
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Yorketown, Classic CountryPublic