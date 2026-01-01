Canterbury Golf Guide
Canterbury Golf Courses
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Akaroa, CanterburySemi-Private
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Amberley Beach, CanterburySemi-Private
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North Canterbury, CanterburyPublic
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Ashburton, AorangiPublic
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Christchurch, CanterburyPublic
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Twizel, AorangiPublic
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Christchurch, CanterburyPrivate
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Burnham, CanterburyPublic
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Lake Tekapo, AorangiResort
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Christchurch, CanterburyPublic
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Chatam Island, CanterburyPublic
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Cheviot, CanterburyPublic
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Christchurch, CanterburySemi-Private
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Christchurch, CanterburyPrivate
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McLeans Island, ChristchurchSemi-Private
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Culveren, CanterburyPublic
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Leeston, CanterburyPublic
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Christchurch, CanterburyPublic
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Darfield, CanterburyPrivate/Resort
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Fairlie, AorangiSemi-Private
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Christchurch, CanterburySemi-Private
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Geraldine, AorangiSemi-Private4.01
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Timaru, AorangiSemi-Private
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Geraldine, AorangiPublic
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Greendale, CanterburySemi-Private
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Christchurch, CanterburySemi-Private
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Hanmer Springs, CanterburyPublic
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Christchurch, CanterburyPublic
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Waikari, Canterbury
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Timaru, AorangiSemi-Private
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Hororata, CanterburySemi-Private
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Kaiapoi, CanterburySemi-Private
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Christchurch, CanterburyPublic
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Kaikōura, CanterburyResort
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Christchurch, CanterburyPublic
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Lake Tekapo, AorangiPublic
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Timaru, AorangiPublic
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Ashburton, AorangiPublic
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Christchurch, CanterburyPublic
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Methven, AorangiSemi-Private
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Albury, AorangiPublic
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Pegasus, CanterburyPublic
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Pleasant Point, AorangiSemi-Private
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Rakaia, AorangiPublic
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Rangiora, CanterburySemi-Private
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Canterbury, CanterburySemi-Private
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Kaiapoi, CanterburyPublic
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Christchurch, CanterburySemi-Private
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North Canterbury, CanterburyPublic
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Timaru, AorangiPublic
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Christchurch, CanterburyPublic
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Christchurch, CanterburySemi-Private
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Temuka, AorangiSemi-Private
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Timaru, AorangiPublic
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Tinwald, AorangiPublic
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Christchurch, CanterburySemi-Private
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Oxford, CanterburyPublic4.01
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Waimate, AorangiPublic
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Christchurch, CanterburyPublic
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Weedons, CanterburySemi-Private