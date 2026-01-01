County Galway Golf Guide
County Galway Golf Courses
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Athenry, County GalwaySemi-Private
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Ballinasloe, County GalwayPublic4.496078431436
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Bearna, County GalwayPublic4.069498069541
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Clifden, County GalwayPublic
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Clifden, County GalwayPublic
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Clifden, County GalwayPublic
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Connemara, County GalwayPublic
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Claregalway, County GalwayPublic
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Cregmore, County GalwaySemi-Private4.01
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Dunmore, County GalwayPublic
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Oran More, County GalwayResort5.06
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Salthill, County GalwaySemi-Private
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Bushypark, County GalwayResort4.900452488717
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Gort, County GalwaySemi-Private
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Loughrea, County GalwaySemi-Private4.582244008772
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Ballinasloe, County GalwaySemi-Private4.168067226938
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Oughterard, County GalwaySemi-Private4.418067226948
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Portumna, County GalwayPrivate
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Tuam, County GalwaySemi-Private4.700980392224
Golf Courses Near County Galway
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Cong, County MayoPrivate/Resort4.01
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Ballinrobe, County MayoPublic4.965899403275
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Claremorris, County MayoPublic4.696358543448
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Lahinch, County ClarePublic4.952380952415
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Lahinch, County ClarePublic3.02
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Liscannor, County ClarePublic1.01
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Clare, County ClareSemi-Private4.54