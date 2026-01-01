Home / Courses / World / Europe

Ireland Golf Guide

Ireland By The Numbers

371 courses | 10986 reviews

Ireland Review Stats

Average Rating

4.4
4.4
Total 10986 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
232
3-4 Stars
26
2-3 Stars
2
1-2 Stars
3
N/A
84
Avg. Course Layout
4.4
Avg. Off-Course Amenities
4.1
Avg. Value for the Money
4.5
Avg. Pace of Play
4.3
Avg. Staff Friendliness
4.6
Avg. Course Conditions
4.3

Featured Destination

header-facebook-dublin-du0317.jpg
Dublin
Courses: 133
Reviews: 5553
Dublin, capital of the Republic of Ireland, is on Ireland’s east coast at the mouth of the River Liffey. Its historic buildings include Dublin Castle, dating to the 13th century, and imposing St Patrick’s Cathedral, founded in 1191. City parks include landscaped St Stephen’s Green and huge Phoenix Park, containing Dublin Zoo. The National Museum of Ireland explores Irish heritage and culture.
Explore

Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Old Head Golf Links: #4
Old Head Golf Links
Kinsale, County Cork
Resort
5.0
11
Write Review
Enniscrone GC
Enniscrone Golf Club - Scurmore Course
Enniscrone, County Sligo
Public
4.9743589744
14
Write Review
Enniscrone GC: #16
Enniscrone Golf Club - Dunes Course
Enniscrone, County Sligo
Public
4.9743589744
14
Write Review
Greenore GC
View Tee Times
Greenore Golf Club
Greenore, County Louth
Semi-Private
4.9666666667
32
Write Review
Ballinrobe GC: #15
View Tee Times
Ballinrobe Golf Club
Ballinrobe, County Mayo
Public
4.9658994032
75
Write Review
Bunclody Golf & Fishing Club
View Tee Times
Bunclody Golf and Fishing Club
Carrigduff, County Wexford
Private
4.9652029826
90
Write Review
Newcastle West GC
View Tee Times
Newcastle West Golf Club
Ardagh, County Limerick
Semi-Private
4.9576470588
28
Write Review
Lahinch Golf Club - Old Course: #3
Lahinch Golf Club - Old Course
Lahinch, County Clare
Public
4.9523809524
15
Write Review
Slieve Russell Hotel GCC - Par-3 Academy: #5
Slieve Russell Hotel Golf and Country Club - Par-3 Academy Course
Ballyconnel, County Cavan
Public/Resort
4.9479166667
18
Write Review
Slieve Russell Hotel GCC
View Tee Times
Slieve Russell Hotel Golf and Country Club
Ballyconnel, County Cavan
Public/Resort
4.9479166667
18
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
North West GC
View Tee Times
North West Golf Club
Fahan, County Donegal
Semi-Private
3.9350205198
47
Write Review
Rathbane GC
View Tee Times
Rathbane Golf Course
Crossagalla, County Limerick
Public
3.1558572147
81
Write Review
Cill Dara GC
View Tee Times
Cill Dara Golf Club
Little Curragh, County Kildare
Private
3.9215686275
9
Write Review
Bunclody Golf & Fishing Club
View Tee Times
Bunclody Golf and Fishing Club
Carrigduff, County Wexford
Private
4.9652029826
90
Write Review
New Forest Golf: #11
View Tee Times
New Forest Golf
Tyrrellspass, County Westmeath
Semi-Private
4.420712245
91
Write Review
St. Anne's GC: #6
View Tee Times
St. Anne's Golf Club
Dublin, County Dublin
Public
4.4406113323
73
Write Review
Bellewstown GC
View Tee Times
Bellewstown Golf Club
Bellewstown, County Meath
Private
3.9964194373
155
Write Review
Westmanstown GC
View Tee Times
Westmanstown Golf Club
Clonsilla, County Dublin
Private
4.0428921569
103
Write Review
Borris GC: #4
View Tee Times
Borris Golf Club
Borris, County Carlow
Semi-Private
4.4166666667
22
Write Review
Kenmare GC: #9
View Tee Times
Kenmare Golf Club
Kenmare, County Kerry
Public
4.6566742081
38
Write Review

Ireland Golf Courses By Location

Travel Deals

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me