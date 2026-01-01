Ireland Golf Guide
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Dublin, capital of the Republic of Ireland, is on Ireland’s east coast at the mouth of the River Liffey. Its historic buildings include Dublin Castle, dating to the 13th century, and imposing St Patrick’s Cathedral, founded in 1191. City parks include landscaped St Stephen’s Green and huge Phoenix Park, containing Dublin Zoo. The National Museum of Ireland explores Irish heritage and culture.
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Rosapenna, County Donegal
Resort
4.3109243697
22
Rosses Point, County Sligo
Public
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Rosapenna, County Donegal
Resort
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Public
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Kinsale, County Cork
Resort
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11
Greenore, County Louth
Semi-Private
4.9666666667
32
Ballinrobe, County Mayo
Public
4.9658994032
75
Carrigduff, County Wexford
Private
4.9652029826
90
Ardagh, County Limerick
Semi-Private
4.9576470588
28
Lahinch, County Clare
Public
4.9523809524
15
Ballyconnel, County Cavan
Public/Resort
4.9479166667
18
Ballyconnel, County Cavan
Public/Resort
4.9479166667
18
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Fahan, County Donegal
Semi-Private
3.9350205198
47
Crossagalla, County Limerick
Public
3.1558572147
81
Little Curragh, County Kildare
Private
3.9215686275
9
Carrigduff, County Wexford
Private
4.9652029826
90
Tyrrellspass, County Westmeath
Semi-Private
4.420712245
91
Dublin, County Dublin
Public
4.4406113323
73
Bellewstown, County Meath
Private
3.9964194373
155
Clonsilla, County Dublin
Private
4.0428921569
103
Borris, County Carlow
Semi-Private
4.4166666667
22
Kenmare, County Kerry
Public
4.6566742081
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