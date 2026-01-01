Masonville Golf Guide
Masonville Golf Courses
Golf Courses Near Masonville
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Sidney, New YorkPrivate
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Afton, New YorkPublic
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Bainbridge, New YorkMunicipal
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Windsor, New YorkPublic
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Hancock, New YorkSemi-Private
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Harpursville, New YorkPublic4.16666666676
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North Franklin, New YorkPublic
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Hancock, New YorkResort3.52
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Oxford, New YorkPublic
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Oneonta, New YorkPrivate3.33333333336
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