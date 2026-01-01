Deposit Golf Guide
Golf Courses Near Deposit
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Windsor, New YorkPublic
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Hancock, New YorkSemi-Private
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Masonville, PennsylvaniaPublic
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Poyntelle, PennsylvaniaPublic
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Hancock, New YorkResort3.52
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Afton, New YorkPublic
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Harpursville, New YorkPublic4.16666666676
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Conklin, New YorkPublic3.290123456855
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Sidney, New YorkPrivate
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Kirkwood, New YorkPublic
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