Trentino Alto Adige Golf Guide
Trentino Alto Adige Golf Courses
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Corvara in Badia, Bolzano-Bozen
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Riva del Garda, TrentoResort
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Pergine Valsugana, TrentoResort
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Madonna di Campiglio, TrentoResort
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Nova Levante, Bolzano-Bozen
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Seio-Sarnonico, Trento
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Unterrain/Eppan, SüdtirolSemi-Private5.01
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Folgaria, TrentoPublic
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Ortisei, Bolzano-BozenPrivate
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Lana, Bolzano-BozenResort
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Valdaora, Bolzano-BozenResort
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St. Leonhard, Bolzano-BozenResort
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Sesto Pusteria, Bolzano-BozenResort
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Petersberg, Bolzano-BozenSemi-Private
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Bruneck, Bolzano-BozenPublic
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San Martino, Bolzano-BozenResort
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Bocenago, TrentoPublic
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Roncegno Terme, TrentoSemi-Private
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Eppan-Berg, Bolzano-BozenResort
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Castelrotto, Bolzano-BozenResort
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Pieve Tesino, TrentoSemi-Private
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Trento, Province of TrentoPublic
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Canazei, TrentoResort
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Prato allo Stelvio, Bolzano-BozenResort
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Sterzing, Bolzano-Bozen