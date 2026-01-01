Whitefield Golf Guide
Whitefield Golf Courses
Golf Courses Near Whitefield
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Augusta, MainePublic
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Walpole, MainePublic4.416666666712
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Manchester, MainePrivate
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Vassalboro, MainePublic3.52
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Monmouth, MainePublic
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Vassalboro, MainePublic3.52
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Litchfield, MaineSemi-Private5.01
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Bowdoin, MainePublic
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Bath, MaineSemi-Private4.015
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Boothbay, MaineSemi-Private4.52
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