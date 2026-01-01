Bath Golf Guide
Bath Golf Courses
Golf Courses Near Bath
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Topsham, MaineSemi-Private4.107142857128
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Brunswick, MainePublic/Military4.0631049888102
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Brunswick, MaineSemi-Private3.66666666673
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Bowdoin, MainePublic0.00
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Boothbay, MaineSemi-Private4.52
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Sebasco Estates, MaineResort4.83333333334
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Walpole, MainePublic4.416666666712
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Freeport, MainePublic3.516483516591
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Litchfield, MaineSemi-Private5.01
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Lewiston, MainePublic4.01
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