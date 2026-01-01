Setubal Golf Guide
Setubal Golf Courses
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Costa da Caparica, AlmadaPublic/Resort
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Palmela, Península de SetúbalResort
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Melides, SetúbalSemi-Private
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Algeruz, PalmelaResort
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Charneca de Caparica, AlmadaPublic4.83333333332
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Charneca de Caparica, AlmadaPublic
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Quinta do Conde, SeixalSemi-Private4.01
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Carvalhal, SetubalResort5.01
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Tróia, CarvalhalPublic/Resort
Golf Courses Near Setubal
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Lisboa, LisbonMunicipal
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Cruz Quebrada–Dafundo, LisboaPublic
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Lumiar, LisbonPublic
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Barcarena, LisboaResort
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Barcarena, LisboaResort
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Belas, SintraSemi-Private
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Belas, SintraPublic5.01
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Estoril, CascaisPublic/Resort4.52
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Estoril, CascaisPublic/Resort
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Sintra, SintraResort