Home / Courses / World / Europe

Portugal Golf Guide

Portugal By The Numbers

121 courses | 67 reviews

Portugal Review Stats

Average Rating

4.2
4.2
Total 67 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
32
3-4 Stars
7
2-3 Stars
2
1-2 Stars
1
N/A
77
Avg. Course Layout
4.4
Avg. Off-Course Amenities
3.8
Avg. Value for the Money
3.9
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
3.9
Avg. Course Conditions
4.1

Portugal Golf Courses By Location

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me