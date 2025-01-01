Shinedale Country Club - Shine/Dale Course
Holes 18
Type Resort/Public
Par 72
Length 7338 yards
Slope 131
Rating 74.9
|Tee
|Par
|Length
|Rating
|Slope
|Champion
|72
|7338 yards
|74.9
|131
|Blue
|72
|6902 yards
|73.1
|123
|White
|72
|6461 yards
|70.7
|121
|Yellow
|72
|5904 yards
|69.2
|117
|Red (W)
|72
|5187 yards
|67.1
|113
Scorecard for Shine/Dale
Metrics:
|Hole
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|Out
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|In
|Total
|Champion M: 74.9/131
|597
|522
|229
|393
|439
|203
|599
|377
|459
|3818
|515
|430
|189
|572
|437
|191
|359
|384
|443
|3520
|7338
|Blue M: 73.1/123
|564
|500
|207
|365
|419
|189
|570
|339
|442
|3595
|487
|414
|165
|546
|412
|174
|343
|361
|405
|3307
|6902
|White M: 70.7/121
|537
|464
|199
|334
|393
|179
|549
|305
|418
|3378
|451
|388
|155
|511
|394
|152
|308
|336
|388
|3083
|6461
|Yellow M: 69.2/117
|501
|432
|186
|303
|357
|166
|523
|256
|360
|3084
|421
|365
|131
|465
|335
|129
|301
|311
|362
|2820
|5904
|Red W: 67.1/113
|443
|402
|121
|272
|318
|144
|484
|225
|339
|2748
|397
|335
|126
|436
|305
|89
|227
|247
|277
|2439
|5187
|Handicap
|13
|1
|5
|17
|7
|9
|11
|15
|3
|12
|8
|16
|6
|2
|14
|18
|10
|4
|Par
|5
|4
|3
|4
|4
|3
|5
|4
|4
|36
|5
|4
|3
|5
|4
|3
|4
|4
|4
|36
|72
Course Details
Year Built 2015
Architect JMP Golf Design Group (2015)
Rentals/Services
Carts Yes - KRW 100000
Caddies Yes
Clubs Yes
Practice/Instruction
Driving Range Yes
Policies
Credit Cards Accepted Visa, Mastercard
Dress code Appropriate golf attire.
Food & BeverageRestaurant
Available FacilitiesBanquet Facilities, Lockers, Locker Rooms
