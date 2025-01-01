Official Sponsor Omega Watch Ad: click to navigate
Home / Courses

Shinedale Country Club - Shine/Dale Course

0
1440x350.jpg

Rating Snapshot

GolfPass Icon
Rating Index Rating
Tooltip Information Icon
0
5 Stars
0
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0
Conditions
0
Value
0
Layout
0
Friendliness
0
Pace
0
Amenities
0
Tooltip Information Icon
0%
Recommend this course
Read Reviews
Average Rating
Avg Rating
0
5 Stars
0
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0
Conditions
0
Value
0
Layout
0
Friendliness
0
Pace
0
Amenities
0
0%
Recommend this course
Read Reviews
Average Rating
Avg Rating
0
5 Stars
0
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0
Conditions
0
Value
0
Layout
0
Friendliness
0
Pace
0
Amenities
0
0%
Recommend this course
Read Reviews

About

Holes 18
Type Resort/Public
Par 72
Length 7338 yards
Slope 131
Rating 74.9
Satellite Layout
Tees
Tee Par Length Rating Slope
Champion 72 7338 yards 74.9 131
Blue 72 6902 yards 73.1 123
White 72 6461 yards 70.7 121
Yellow 72 5904 yards 69.2 117
Red (W) 72 5187 yards 67.1 113
Track Rounds
Scorecard
Scorecard for Shine/Dale
Metrics:
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Champion M: 74.9/131 597 522 229 393 439 203 599 377 459 3818 515 430 189 572 437 191 359 384 443 3520 7338
Blue M: 73.1/123 564 500 207 365 419 189 570 339 442 3595 487 414 165 546 412 174 343 361 405 3307 6902
White M: 70.7/121 537 464 199 334 393 179 549 305 418 3378 451 388 155 511 394 152 308 336 388 3083 6461
Yellow M: 69.2/117 501 432 186 303 357 166 523 256 360 3084 421 365 131 465 335 129 301 311 362 2820 5904
Red W: 67.1/113 443 402 121 272 318 144 484 225 339 2748 397 335 126 436 305 89 227 247 277 2439 5187
Handicap 13 1 5 17 7 9 11 15 3 12 8 16 6 2 14 18 10 4
Par 5 4 3 4 4 3 5 4 4 36 5 4 3 5 4 3 4 4 4 36 72

Course Details

Year Built 2015
Architect JMP Golf Design Group (2015)

Rentals/Services

Carts Yes - KRW 100000
Caddies Yes
Clubs Yes

Practice/Instruction

Driving Range Yes

Policies

Credit Cards Accepted Visa, Mastercard
Dress code Appropriate golf attire.

Food & Beverage

Restaurant

Available Facilities

Banquet Facilities, Lockers, Locker Rooms
The Best Way To Book Is With GolfPass+
waivedfees
10 rounds of waived fees
golf ball.svg
$120 in tee time credits
teetime protection.svg
Tee Time Protection
redeemtrophy
Redeem GolfPass points

Reviews

Be the first to leave a review

Business Tools for Golf Course Operators
stars Add a GolfPass ratings badge to your website
rss_feed Get RSS feed with the latest reviews for this course
Nearby Courses
Club Mow Golf & Lifestyle - Mountain: #6
Club Mow Golf & Lifestyle - Mountain Course
Hongcheon, Gangwon-do
Private
0.0
0
Write Review
Club Mow Golf & Lifestyle - Oasis: #8
Club Mow Golf & Lifestyle - Oasis Course
Hongcheon, Gangwon-do
Private
0.0
0
Write Review
1440x350.jpg
Shinedale Country Club - Dale/Lake Course
Hongcheon, Gangwon-do
Resort/Public
0.0
0
Write Review
1440x350.jpg
Shinedale Country Club - Lake/Shine Course
Hongcheon, Gangwon-do
Resort/Public
0.0
0
Write Review
Club Mow Golf & Lifestyle - Wild: #5
Club Mow Golf & Lifestyle - Wild Course
Hongcheon, Gangwon-do
Private
0.0
0
Write Review
Paganica CC
Paganica Country Club
Chuncheon-si, Gangwon-do
Public
0.0
0
Write Review
Midas Valley GC
Midas Valley Golf Club
Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
Public
0.0
0
Write Review
The Ananti Club - Zelkova
The Ananti Club - Zelkova Course
Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
Semi-Private
0.0
0
Write Review
The Ananti Club - Birch
The Ananti Club - Birch Course
Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
Semi-Private
0.0
0
Write Review
Pristine Valley CC
Pristine Valley Country Club
Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
Semi-Private
0.0
0
Write Review
The Ananti Club - Nutpine
The Ananti Club - Nutpine Course
Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
Semi-Private
0.0
0
Write Review
Vivaldi Park CC
Vivaldi Park Country Club
Hongcheon, Gangwon-do
Resort/Private
0.0
0
Write Review
Course Layout
Now Reading

  • Home

  • Memberships

  • Library

  • Account

    •
    Search Near Me