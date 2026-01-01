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Rodeo Dunes - Course #1

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About

Holes 18
Type Resort
Style Public
Par 72
Length 6969 yards
Slope 123
Rating 73.1
Satellite Layout
Tees
Tee Par Length Rating Slope
Black 72 6969 yards 73.1 123
Blue 72 6411 yards 70.7 121
Orange 72 5527 yards 69.2 117
Orange (W) 72 5527 yards 70.2 119
Sage (W) 72 4309 yards 67.1 113
Track Rounds
Scorecard
Scorecard for Rodeo Dunes
Metrics:
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Black M: 73.1/123 445 168 493 433 512 321 477 579 142 3570 530 400 415 229 157 386 424 348 510 3399 6969
Blue M: 70.7/121 420 149 426 392 468 298 459 523 127 3262 494 368 368 188 143 373 397 318 500 3149 6411
Orange M: 69.2/117 W: 70.2/119 308 129 412 356 437 239 303 466 109 2759 459 297 341 161 119 345 328 280 438 2768 5527
Sage W: 67.1/113 236 108 358 238 311 227 275 432 98 2283 343 254 228 85 90 268 199 197 362 2026 4309
Handicap 11 15 7 9 3 13 5 1 17 2 12 8 16 18 14 6 10 4
Par 4 3 4 4 5 4 4 5 3 36 5 4 4 3 3 4 4 4 5 36 72

Course Details

Year Built 2026
Fairways Fine Fescue Mix
Greens Bentgrass
Golf Season May - October
Architect Bill Coore (2026) Ben Crenshaw (2026)

Rentals/Services

Carts No. Walking-only layout
Pull-carts Yes
Caddies Yes
Clubs Yes

Practice/Instruction

Driving Range Yes
Bunker Yes
Teaching Pro Yes
Pitching/Chipping Area Yes
Putting Green Yes
Practice Hole Yes

Policies

Credit Cards Accepted Yes
Metal Spikes Allowed No
Fivesomes Allowed No
Single Allowed Yes
Walking Allowed Yes - Walking-only course
Dress code Collared shirt required
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