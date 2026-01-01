Rodeo Dunes - Course #1
About
Holes 18
Type Resort
Style Public
Par 72
Length 6969 yards
Slope 123
Rating 73.1
|Tee
|Par
|Length
|Rating
|Slope
|Black
|72
|6969 yards
|73.1
|123
|Blue
|72
|6411 yards
|70.7
|121
|Orange
|72
|5527 yards
|69.2
|117
|Orange (W)
|72
|5527 yards
|70.2
|119
|Sage (W)
|72
|4309 yards
|67.1
|113
Scorecard for Rodeo Dunes
Metrics:
|Hole
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|Out
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|In
|Total
|Black M: 73.1/123
|445
|168
|493
|433
|512
|321
|477
|579
|142
|3570
|530
|400
|415
|229
|157
|386
|424
|348
|510
|3399
|6969
|Blue M: 70.7/121
|420
|149
|426
|392
|468
|298
|459
|523
|127
|3262
|494
|368
|368
|188
|143
|373
|397
|318
|500
|3149
|6411
|Orange M: 69.2/117 W: 70.2/119
|308
|129
|412
|356
|437
|239
|303
|466
|109
|2759
|459
|297
|341
|161
|119
|345
|328
|280
|438
|2768
|5527
|Sage W: 67.1/113
|236
|108
|358
|238
|311
|227
|275
|432
|98
|2283
|343
|254
|228
|85
|90
|268
|199
|197
|362
|2026
|4309
|Handicap
|11
|15
|7
|9
|3
|13
|5
|1
|17
|2
|12
|8
|16
|18
|14
|6
|10
|4
|Par
|4
|3
|4
|4
|5
|4
|4
|5
|3
|36
|5
|4
|4
|3
|3
|4
|4
|4
|5
|36
|72
Course Details
Year Built 2026
Fairways Fine Fescue Mix
Greens Bentgrass
Golf Season May - October
Architect Bill Coore (2026) Ben Crenshaw (2026)
Rentals/Services
Carts No. Walking-only layout
Pull-carts Yes
Caddies Yes
Clubs Yes
Practice/Instruction
Driving Range Yes
Bunker Yes
Teaching Pro Yes
Pitching/Chipping Area Yes
Putting Green Yes
Practice Hole Yes
Policies
Credit Cards Accepted Yes
Metal Spikes Allowed No
Fivesomes Allowed No
Single Allowed Yes
Walking Allowed Yes - Walking-only course
Dress code Collared shirt required
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