Roggen Golf Guide
Roggen Golf Courses
Golf Courses Near Roggen
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Fort Lupton, ColoradoMunicipal4.1918819188813
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Greeley, ColoradoPublic/Municipal4.3031464861149
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Greeley, ColoradoPrivate3.02
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Greeley, ColoradoPublic/Municipal4.6947487497144
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Firestone, ColoradoPublic3.66666666679
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Milliken, ColoradoPublic4.4244301658235
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Commerce City, ColoradoPublic/Municipal3.499825675606
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Fort Morgan, ColoradoPublic/Municipal4.4962360814328
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Thornton, ColoradoSemi-Private4.0230929086869
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Brighton, ColoradoPublic/Municipal3.655462184933
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