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Colorado Golf Guide

Colorado By The Numbers

297 courses | 24315 reviews

Colorado Review Stats

Average Rating

4.1
4.1
Total 24315 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
155
3-4 Stars
50
2-3 Stars
7
1-2 Stars
6
N/A
47
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.9
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.0
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
4.1

Featured Colorado Destinations

Aspen
Aspen
Courses: 11
Reviews: 55
Because there’s a temperature climate, you can experience all four seasons throughout the year. If you consider yourself a foodie or a cook, take part in the local tradition of attending the Aspen Farmer’s Market. The market is open from June to mid-October, and is open every Saturday morning. There’s a variety of fruits, vegetables, meats, live music and much more.
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Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Tiara Rado GC: #17
Tiara Rado Golf Course
Grand Junction, Colorado
Public/Municipal
4.8986928105
38
Write Review
CommonGround GC: #2
View Tee Times
CommonGround Golf Course
Aurora, Colorado
Public
4.8892733564
20
Write Review
Trinidad GC: #5
View Tee Times
Trinidad Golf Course
Trinidad, Colorado
Public/Municipal
4.8676470588
26
Write Review
Wellshire GC: #10
Wellshire Golf Course
Denver, Colorado
Municipal
4.8608815427
122
Write Review
Foothills Par-3
Foothills Golf Course - Par 3 Course
Denver, Colorado
Public
4.8238747554
147
Write Review
Evergreen GC: #18 & the clubhouse
Evergreen Golf Course
Evergreen, Colorado
Public/Municipal
4.8222222222
91
Write Review
Foothills Exec GC
Foothills Golf Course - Executive Course
Denver, Colorado
Public
4.8214285714
241
Write Review
Eisenhower GC
Blue at Eisenhower Golf Course
Colorado Springs, Colorado
Military
4.8181818182
12
Write Review
Eisenhower GC
Silver at Eisenhower Golf Course
Colorado Springs, Colorado
Military
4.8181818182
12
Write Review
Meadow Golf Course at Pole Creek Golf Club
View Tee Times
Meadow Golf Course at Pole Creek Golf Club
Tabernash, Colorado
Public
4.7895908039
290
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Greg Mastriona GC at Hyland Hills
View Tee Times
Greg Mastriona Golf Courses at Hyland Hills - Blue Course
Westminster, Colorado
Public
4.2309900103
1332
Write Review
Pine Creek GC: #15
View Tee Times
Pine Creek Golf Club
Colorado Springs, Colorado
Public
3.6906028358
533
Write Review
Spring Valley Golf Course
View Tee Times
Spring Valley Golf Course
Elizabeth, Colorado
Public
4.112745098
530
Write Review
Cheyenne Shadows GC
View Tee Times
Cheyenne Shadows Golf Course
Fort Carson, Colorado
Military/Public
4.5961168781
99
Write Review
Cherokee Ridge GC - Par-3
View Tee Times
Par 3 at Cherokee Ridge Golf Course
Colorado Springs, Colorado
Public
2.0
1
Write Review
Ironbridge GC
View Tee Times
Ironbridge Golf Club
Glenwood Springs, Colorado
Semi-Private
4.5756090315
111
Write Review
Murphy Creek GC: #5
View Tee Times
Murphy Creek Golf Course
Aurora, Colorado
Municipal
3.9122036874
121
Write Review
Antler Creek GC: #11
View Tee Times
Antler Creek Golf Course
Peyton, Colorado
Public
2.9615336743
516
Write Review
Greg Mastriona GC at Hyland Hills
View Tee Times
Greg Mastriona Golf Courses at Hyland Hills - South Par-3 Course
Westminster, Colorado
Public
3.7864791998
591
Write Review
Buffalo Run GC
View Tee Times
Buffalo Run Golf Course
Commerce City, Colorado
Public/Municipal
3.5328527848
612
Write Review

Colorado Golf Courses By Location

Colorado Golf Resorts

  • Telluride GC
    The Peaks Resort & Spa, Telluride
    Mountain Village, Colorado
    The Peaks Resort & Spa, located at 9,500 feet of altitude in southwest Colorado is part of the Telluride resort ski and resort development. Set at the base of Telluride Golf Club, The Peaks is the go-to lodging option among many in Telluride for golf groups and stay-and-play packages. Among the nearly 200 accommodation units are rooms, suites,…
  • Beaver Creek Golf Club - hole 17
    Beaver Creek Resort
    Beaver Creek, Colorado
    Located in the Vail Valley, Beaver Creek Resort is a major ski resort area on Colorado's I-70 corridor, just west of the Vail area. There are three resort villages at each basecamp, and five signature properties: The Pines Lodge and The Osprey at Beaver Creek, both RockResorts, The Elkhorn Lodge, St. James Place and Trapper's Cabin. Guests can…

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