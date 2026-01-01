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Kelab Golf & Rekreasi Penjara Kajang

Jalan Sungai Jelok, 43000 Kajang, Malaysia
+60 (11) 3208-1271
Course Website
Kelab Golf & Rekreasi Penjara Kajang
A view of a hole at Kelab Golf & Rekreasi Penjara Kajang. Kelab Golf & Rekreasi Penjara Kajang
Kelab Golf & Rekreasi Penjara Kajang
A view from a tee at Kelab Golf & Rekreasi Penjara Kajang. Kelab Golf & Rekreasi Penjara Kajang
Kelab Golf & Rekreasi Penjara Kajang: Practice area
A view of the practice putting green at Kelab Golf & Rekreasi Penjara Kajang. Kelab Golf & Rekreasi Penjara Kajang

About

Holes 9
Par 34
Length 2362 yds
Rating 33.1
Slope 112
Type Public
Course Layout
Tees
Track Rounds
Scorecard
Course scorecard and layout

Course Details

Rentals & Services

Golf Carts
Pull Carts

Practice & Instruction

Golf Simulator
Indoor Practice
Putting Green

Policies

Walking Allowed
Year Built N/A
Annual
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