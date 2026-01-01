Kelab Golf & Rekreasi Penjara Kajang
A view of a hole at Kelab Golf & Rekreasi Penjara Kajang. Kelab Golf & Rekreasi Penjara Kajang
A view from a tee at Kelab Golf & Rekreasi Penjara Kajang. Kelab Golf & Rekreasi Penjara Kajang
A view of the practice putting green at Kelab Golf & Rekreasi Penjara Kajang. Kelab Golf & Rekreasi Penjara Kajang
About
Holes 9
Par 34
Length 2362 yds
Rating 33.1
Slope 112
Type Public
Course Details
Rentals & Services
Golf Carts
Pull Carts
Practice & Instruction
Golf Simulator
Indoor Practice
Putting Green
Policies
Walking Allowed
Year Built N/A
Annual
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