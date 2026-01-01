Beaver Bank Golf Guide
Beaver Bank Golf Courses
Golf Courses Near Beaver Bank
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Fall River, Nova ScotiaPrivate
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Oakfield, Nova ScotiaSemi-Private
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Hammonds Plains, Nova ScotiaPublic4.010
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Mount Uniacke, Nova ScotiaPublic
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Hammonds Plains, Nova ScotiaPublic4.010
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Goffs, Nova ScotiaPublic4.01
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Nine Mile River, Nova ScotiaPublic
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Dartmouth, Nova ScotiaPublic
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Dartmouth, Nova ScotiaPrivate
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Halifax, Nova ScotiaPrivate5.02
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