Wallace Golf Guide
Wallace Golf Courses
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Wallace, Nova ScotiaResort4.11111111114
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Wallace, Nova ScotiaResort
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Wallace, Nova ScotiaPublic
Golf Courses Near Wallace
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Pugwash, Nova ScotiaSemi-Private4.38235294126
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Tatamagouche, Nova ScotiaSemi-Private4.01
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Collingwood Corner, Nova ScotiaSemi-Private
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Cornwall, Prince Edward IslandSemi-Private3.04
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Bonshaw, Prince Edward IslandPublic
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Debert, Nova ScotiaSemi-Private
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Fairview, Prince Edward IslandSemi-Private5.01
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Clyde River, Prince Edward IslandPublic
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Clyde River, Prince Edward IslandPublic
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Clyde River, Prince Edward IslandPublic
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