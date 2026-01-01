Kanata Golf Guide
Kanata Golf Courses
-
Kanata, OntarioPrivate4.01
-
Kanata, OntarioPublic4.6486778198223
-
Kanata, OntarioPublic4.5172413793116
Golf Courses Near Kanata
-
Ottawa, OntarioResort4.016563147139
-
Ottawa, OntarioResort4.016563147139
-
Carp, OntarioSemi-Private
-
Carp, OntarioSemi-Private
-
Carp, OntarioSemi-Private
-
Stittsville, OntarioSemi-Private4.010869565292
-
Aylmer, QuebecSemi-Private3.791666666748
-
Gatineau, QuebecResort2.42857142867
-
Carp, OntarioSemi-Private4.33333333333
-
Aylmer, QuebecSemi-Private3.6487776929198
See Also
-
5 courses | 24 reviews
-
2 courses | 350 reviews
-
7 courses | 353 reviews
-
2 courses | 278 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 52 reviews
-
11 courses | 898 reviews
-
3 courses | 335 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 33 reviews