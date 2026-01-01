College Grove Golf Guide
College Grove Golf Courses
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College Grove, TennesseePublic3.793934965335
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College Grove, TennesseePrivate0.00
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College Grove, TennesseeResort/Private
Golf Courses Near College Grove
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Franklin, TennesseePublic4.6258503401337
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Brentwood, TennesseePrivate3.754
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Franklin, TennesseePrivate5.02
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Rockvale, TennesseePublic1.510162601683
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Franklin, TennesseePrivate5.02
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Brentwood, TennesseePrivate
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Franklin, TennesseePublic
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Franklin, TennesseePublic2.8095238095330
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Spring Hill, TennesseePublic3.917306605570
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Franklin, TennesseePrivate3.02
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