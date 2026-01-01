Makanda Golf Guide
Makanda Golf Courses
Golf Courses Near Makanda
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Murphysboro, IllinoisSemi-Private3.722222222218
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Carbondale, IllinoisPublic4.4567901235162
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Carterville, IllinoisSemi-Private4.063829787247
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Anna, IllinoisSemi-Private4.23809523818
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Energy, IllinoisSemi-Private
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Marion, IllinoisPrivate
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Marion, IllinoisSemi-Private3.06
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Johnston City, IllinoisSemi-Private
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West Frankfort, IllinoisSemi-Private4.3822229157119
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Cape Girardeau, MissouriPrivate5.02
Makanda Golf Resorts
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Makanda, IllinoisGolf is first and foremost at Keller’s Crossing at Stone Creek, but there's more than meets the eye than just the 6,875-yard course in Makanda, Ill. Nearby, there's fun for all ages - zipline canopy tours, horseback riding, boat rentals, fishing, Giant City State Park, Shawnee National Park and the Shawnee Wine Trail consisting of 16 wineries…
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