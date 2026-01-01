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Makanda Golf Guide

Makanda Golf Courses

Golf Courses Near Makanda

Makanda Golf Resorts

  • Apple Creek GC
    Keller’s Crossing at Stone Creek
    Makanda, Illinois
    Golf is first and foremost at Keller’s Crossing at Stone Creek, but there's more than meets the eye than just the 6,875-yard course in Makanda, Ill. Nearby, there's fun for all ages - zipline canopy tours, horseback riding, boat rentals, fishing, Giant City State Park, Shawnee National Park and the Shawnee Wine Trail consisting of 16 wineries…

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