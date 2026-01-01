Makanda, Illinois

Golf is first and foremost at Keller’s Crossing at Stone Creek, but there's more than meets the eye than just the 6,875-yard course in Makanda, Ill. Nearby, there's fun for all ages - zipline canopy tours, horseback riding, boat rentals, fishing, Giant City State Park, Shawnee National Park and the Shawnee Wine Trail consisting of 16 wineries…