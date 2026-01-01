Murphysboro Golf Guide
Murphysboro Golf Courses
Golf Courses Near Murphysboro
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Carbondale, IllinoisPublic4.4567901235162
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Makanda, IllinoisSemi-Private
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Carterville, IllinoisSemi-Private4.063829787247
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Energy, IllinoisSemi-Private
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Marion, IllinoisSemi-Private3.06
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Johnston City, IllinoisSemi-Private
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West Frankfort, IllinoisSemi-Private4.3822229157119
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Anna, IllinoisSemi-Private4.23809523818
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Marion, IllinoisPrivate
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Tamaroa, IllinoisSemi-Private
See Also
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