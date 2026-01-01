Howe Golf Guide
Howe Golf Courses
Golf Courses Near Howe
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Sturgis, MichiganPublic4.01
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LaGrange, IndianaPublic4.503267973990
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Sturgis, MichiganPrivate5.01
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Centreville, MichiganResort4.66666666673
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Sturgis, MichiganPublic4.33333333333
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Angola, IndianaPublic0.00
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Three Rivers, MichiganSemi-Private3.586206896629
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Rome City, IndianaPublic3.258
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Angola, IndianaPublic3.777777777818
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Middlebury, IndianaPublic4.5140186916107
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