LaGrange Golf Guide
LaGrange Golf Courses
Golf Courses Near LaGrange
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Howe, IndianaPublic3.66666666676
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Sturgis, MichiganPublic4.01
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Sturgis, MichiganPrivate5.01
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Rome City, IndianaPublic3.258
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Middlebury, IndianaPublic4.5140186916107
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Kendallville, IndianaPublic4.06
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Kendallville, IndianaSemi-Private0.00
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Centreville, MichiganResort4.66666666673
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Sturgis, MichiganPublic4.33333333333
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Kendallville, IndianaPublic4.0948844884203
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