Centreville Golf Guide
Centreville Golf Courses
Golf Courses Near Centreville
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Sturgis, MichiganPublic4.33333333333
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Three Rivers, MichiganSemi-Private3.586206896629
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Sturgis, MichiganPrivate5.01
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Sturgis, MichiganPublic4.01
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Three Rivers, MichiganPublic3.933333333330
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Three Rivers, MichiganPublic3.742857142935
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Howe, IndianaPublic3.66666666676
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Vicksburg, MichiganPublic4.222222222218
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Vicksburg, MichiganPublic0.00
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Schoolcraft, MichiganPublic3.6399116348140
Centreville Golf Resorts
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Centreville, MichiganThe Golf Villas at Island Hills are touted as "by far, the most luxurious accommodations for a 'Play and Stay' golf experience in MIchigan". These 4- and 5-bedfroom homes offer views of both the golf course's signature 17th hole and Lake Templene. They come equipped with a fridge, range, microwave, fireplace, walkout balcony, flat screen TVs in…
See Also
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