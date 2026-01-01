Centreville, Michigan

The Golf Villas at Island Hills are touted as "by far, the most luxurious accommodations for a 'Play and Stay' golf experience in MIchigan". These 4- and 5-bedfroom homes offer views of both the golf course's signature 17th hole and Lake Templene. They come equipped with a fridge, range, microwave, fireplace, walkout balcony, flat screen TVs in…