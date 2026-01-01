Huntington Golf Guide
Huntington Golf Courses
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Huntington, IndianaPublic3.01
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Huntington, IndianaPublic4.01
Golf Courses Near Huntington
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North Manchester, IndianaPublic3.95918367358
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Andrews, IndianaSemi-Private4.25
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Warren, IndianaPublic3.33333333333
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Fort Wayne, IndianaPrivate0.00
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Fort Wayne, IndianaPublic4.667397393739
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Columbia City, IndianaPublic3.391824526462
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Wabash, IndianaPublic4.362975778574
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Fort Wayne, IndianaPrivate0.00
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Fort Wayne, IndianaPublic3.754
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Fort Wayne, IndianaPrivate5.01
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