New Palestine Golf Guide
New Palestine Golf Courses
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New Palestine, IndianaSemi-Private3.6777582001296
Golf Courses Near New Palestine
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Indianapolis, IndianaPublic3.54
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Indianapolis, IndianaPublic3.666666666715
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Indianapolis, IndianaSemi-Private2.8721701241139
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Indianapolis, IndianaSemi-Private4.011
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Indianapolis, IndianaPublic4.09
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Greenwood, IndianaPublic4.52
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Indianapolis, IndianaPublic/Municipal3.888790357229
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Greenfield, IndianaResort0.00
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Greenwood, IndianaPublic4.3659883321458
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Indianapolis, IndianaPublic3.94285714296
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