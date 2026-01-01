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Indianapolis Golf Guide

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Indianapolis
Courses: 108
Reviews: 10896
Feel free to express your own rhythm in Indianapolis when you make your way to the Rhythm Discovery Center. This place has an assortment of percussion instruments, and you can feel free to play whichever you would like in one of their soundproof booths. They have different programs that you can take part in, and it’s an affordable experience to bring the family to.
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Indianapolis Golf Courses

Golf Courses Near Indianapolis

Indianapolis Golf Resorts

  • The Fort Golf Resort
    Fort Golf Course Resort
    Indianapolis, Indiana
    The Fort Golf Course Resort was created in 1996 from Fort Benjamin Harrison, once a key U.S. Army post. The redeveloped military base has become a popular 1,700-acre state park with hills galore for hikers, bikers and golfers. Owned and operated by the State of Indiana, the 7,148-yard Pete Dye design features tree-lined fairways and Dye’s penchant…

Indianapolis Driving Ranges

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