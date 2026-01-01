New Paris Golf Guide
New Paris Golf Courses
Golf Courses Near New Paris
-
Goshen, IndianaPublic4.254
-
Goshen, IndianaPrivate0.00
-
Syracuse, IndianaSemi-Private4.54259529988
-
Nappanee, IndianaPublic/Municipal4.09
-
Syracuse, IndianaResort4.014705882420
-
Syracuse, IndianaPublic1.842105263220
-
Bristol, IndianaPrivate5.01
-
Leesburg, IndianaPrivate0.00
-
Elkhart, IndianaPrivate4.190346083870
-
Middlebury, IndianaPublic4.5140186916107
See Also
-
2 courses | 4 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
3 courses | 128 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
3 courses | 85 reviews
-
4 courses | 1 review
-
1 course | 107 reviews
-
0 courses | 0 reviews