Goshen Golf Guide
Goshen Golf Courses
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Goshen, IndianaPublic4.254
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Goshen, IndianaPrivate
Golf Courses Near Goshen
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Bristol, IndianaPrivate5.01
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New Paris, IndianaPublic3.01
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Elkhart, IndianaPublic
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Middlebury, IndianaPublic4.5140186916107
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Elkhart, IndianaPrivate4.190346083870
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Bristol, IndianaPublic
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Bristol, IndianaPublic
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Bristol, IndianaPublic
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Elkhart, IndianaSemi-Private4.333333333315
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Syracuse, IndianaSemi-Private4.54259529988
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