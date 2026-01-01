Millersburg Golf Guide
Golf Courses Near Millersburg
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Syracuse, IndianaSemi-Private4.54259529988
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Syracuse, IndianaResort4.014705882420
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New Paris, IndianaPublic3.01
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Syracuse, IndianaPublic1.842105263220
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Goshen, IndianaPrivate
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Goshen, IndianaPublic4.254
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Middlebury, IndianaPublic4.5140186916107
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Leesburg, IndianaPrivate
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Leesburg, IndianaPublic
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Bristol, IndianaPrivate5.01
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