Des Moines Golf Guide
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Courses: 51
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Through the expression of creativity and culture, Des Moines has become a very diverse city. The Robert D. Ray Asian Gardens provide a landscaped outdoor space to explore Asian culture through stone pagodas and sculptural rock formations. The John and Mary Pappajohn Sculpture Park has over 20 different works of sculptured art, and is worth exploring for yourself.
Des Moines Golf Courses
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Des Moines, IowaPublic/Municipal4.02
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Des Moines, IowaPublic/Municipal3.66666666673
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Des Moines, IowaPublic
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Des Moines, IowaPrivate4.01
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Des Moines, IowaPublic/Municipal3.66666666676
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Des Moines, IowaPublic4.2585470085134
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Des Moines, IowaPublic4.588235294133
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West Des Moines, IowaPublic
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West Des Moines, IowaPublic
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West Des Moines, IowaPublic
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Norwalk, IowaPrivate
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Runnells, IowaPublic3.52
Des Moines Driving Ranges
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