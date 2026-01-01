Altoona Golf Guide
Altoona Golf Courses
Golf Courses Near Altoona
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Runnells, IowaPublic3.52
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Pleasant Hill, IowaPublic3.1788990826110
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Des Moines, IowaPublic
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Des Moines, IowaPublic/Municipal3.66666666673
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Colfax, IowaSemi-Private4.64285714293
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Des Moines, IowaPublic4.588235294133
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Des Moines, IowaPublic4.2585470085134
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Ankeny, IowaPrivate
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Ankeny, IowaPublic/Municipal4.5810978318252
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Ankeny, IowaPrivate
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