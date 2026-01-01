Polk City Golf Guide
Polk City Golf Courses
Golf Courses Near Polk City
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Granger, IowaPublic
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Granger, IowaPublic
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Grimes, IowaPublic
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Grimes, IowaPublic
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Ankeny, IowaPrivate
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Grimes, IowaPublic
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Johnston, IowaPrivate
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Ankeny, IowaPrivate
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Ankeny, IowaPublic/Municipal4.5810978318252
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Ankeny, IowaPrivate
Polk City Golf Resorts
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Polk City, IowaThe 44-room Qube Hotel Polk City overlooks the finishing holes of the Tournament Club of Iowa, plus is conveniently close to Big Creek State Park, Pappajohn Sculpture Park, Blank Park Zoo and the Adventureland theme and amusement park. Each room is stocked with a microwave, fridge and flat-screen TV with access to a free hot breakfast, fitness…
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