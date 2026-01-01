Urbandale Golf Guide
Urbandale Golf Courses
Golf Courses Near Urbandale
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Des Moines, IowaPublic/Municipal3.66666666676
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Johnston, IowaPrivate0.00
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West Des Moines, IowaPrivate5.01
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West Des Moines, IowaPrivate5.01
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Grimes, IowaPublic
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Grimes, IowaPublic
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West Des Moines, IowaPrivate4.52
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Grimes, IowaPublic
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Des Moines, IowaPublic4.2585470085134
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Des Moines, IowaPublic4.588235294133
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