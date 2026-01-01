Grinnell Golf Guide
Grinnell Golf Courses
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Grinnell, IowaPrivate5.02
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Grinnell, IowaPublic4.571428571421
Golf Courses Near Grinnell
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Lynnville, IowaPublic
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Newton, IowaPublic4.02
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Montezuma, IowaPrivate
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Newton, IowaPublic/Municipal5.01
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Tama, IowaSemi-Private
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New Sharon, IowaSemi-Private
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Brooklyn, IowaSemi-Private
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Marshalltown, IowaPublic
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Marshalltown, IowaPrivate5.01
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Marshalltown, IowaPublic
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