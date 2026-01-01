Newton Golf Guide
Newton Golf Courses
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Newton, IowaPublic4.02
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Newton, IowaPublic/Municipal5.01
Golf Courses Near Newton
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Colfax, IowaSemi-Private4.64285714293
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Monroe, IowaSemi-Private
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Grinnell, IowaPublic4.571428571421
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Rhodes, IowaPrivate4.88888888899
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Lynnville, IowaPublic
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Altoona, IowaPublic
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Grinnell, IowaPrivate5.02
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Runnells, IowaPublic3.52
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Pella, IowaPrivate
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Pella, IowaPublic4.142857142921
Newton Driving Ranges
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