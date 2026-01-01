Pella Golf Guide
Pella Golf Courses
-
Pella, IowaPublic4.142857142921
-
Pella, IowaPrivate
Golf Courses Near Pella
-
Knoxville, IowaSemi-Private5.01
-
Monroe, IowaSemi-Private
-
Lynnville, IowaPublic
-
New Sharon, IowaSemi-Private
-
Oskaloosa, IowaPublic
-
Oskaloosa, IowaPublic
-
Pleasantville, IowaSemi-Private
-
Oskaloosa, IowaSemi-Private3.01
-
Newton, IowaPublic4.02
-
Newton, IowaPublic/Municipal5.01
Pella Golf Resorts
-
Pella, IowaThe 87-room Holiday Inn Express Pella overlooks the Bos Landen Golf Course in Polk City, Iowa. Every room comes with a mini-fridge, flat-screen TV, desk and microwave. Amenities include an indoor pool and hot tub, fitness center, 24-hour business center and complimentary hot/cold buffet breakfast. There’s a restaurant available at the golf course…
See Also
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
2 courses | 23 reviews