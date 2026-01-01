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Pella Golf Guide

Pella Golf Courses

Golf Courses Near Pella

Pella Golf Resorts

  • Bos Landen GC
    Holiday Inn Express Pella
    Pella, Iowa
    The 87-room Holiday Inn Express Pella overlooks the Bos Landen Golf Course in Polk City, Iowa. Every room comes with a mini-fridge, flat-screen TV, desk and microwave. Amenities include an indoor pool and hot tub, fitness center, 24-hour business center and complimentary hot/cold buffet breakfast. There’s a restaurant available at the golf course…

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