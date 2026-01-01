Monroe Golf Guide
Monroe Golf Courses
Golf Courses Near Monroe
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Newton, IowaPublic4.02
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Pella, IowaPublic4.142857142921
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Newton, IowaPublic/Municipal5.01
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Colfax, IowaSemi-Private4.64285714293
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Pella, IowaPrivate
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Pleasantville, IowaSemi-Private
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Knoxville, IowaSemi-Private5.01
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Lynnville, IowaPublic
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Runnells, IowaPublic3.52
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Altoona, IowaPublic
See Also
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2 courses | 3 reviews
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