Clay Center Golf Guide
Clay Center Golf Courses
Golf Courses Near Clay Center
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Leonardville, KansasPublic
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Miltonvale, KansasPublic
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Milford, KansasPublic4.753
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Chapman, KansasPublic/Municipal4.559029206129
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Junction City, KansasPublic2.03
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Manhattan, KansasPublic4.363636363611
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Manhattan, KansasPublic4.363636363611
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Abilene, KansasPublic
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Washington, KansasPublic/Municipal4.01
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Manhattan, KansasPublic
See Also
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