Fort Riley Golf Guide
Golf Courses Near Fort Riley
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Milford, KansasPublic4.753
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Junction City, KansasPublic2.03
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Manhattan, KansasSemi-Private5.01
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Manhattan, KansasPublic
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Manhattan, KansasPublic4.363636363611
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Manhattan, KansasPublic4.363636363611
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Manhattan, KansasPrivate
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Chapman, KansasPublic/Municipal4.559029206129
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Leonardville, KansasPublic
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Clay Center, KansasPrivate
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