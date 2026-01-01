Columbus Golf Guide
Columbus Golf Courses
Golf Courses Near Columbus
-
Oswego, KansasPublic/Municipal
-
Baxter Springs, KansasPublic
-
Pittsburg, KansasPublic
-
Pittsburg, KansasPrivate5.01
-
Joplin, MissouriPrivate4.01
-
Carl Junction, MissouriPublic3.66666666676
-
Joplin, MissouriPublic/Municipal4.754
-
Pittsburg, KansasPublic/Municipal
-
Joplin, MissouriResort4.454545454511
-
Miami, OklahomaPublic4.459878068969
See Also
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 1 review
-
1 course | 6 reviews
-
4 courses | 17 reviews
-
1 course | 69 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 5 reviews