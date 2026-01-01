Baxter Springs Golf Guide
Baxter Springs Golf Courses
Golf Courses Near Baxter Springs
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Joplin, MissouriResort4.454545454511
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Joplin, MissouriPrivate4.01
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Columbus, KansasSemi-Private5.01
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Miami, OklahomaPublic4.459878068969
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Joplin, MissouriPublic/Municipal4.754
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Carl Junction, MissouriPublic3.66666666676
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Joplin, MissouriPublic4.01
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Neosho, MissouriMunicipal
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Neosho, MissouriMunicipal
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Neosho, MissouriMunicipal
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