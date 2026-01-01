Carthage Golf Guide
Carthage Golf Courses
Golf Courses Near Carthage
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Joplin, MissouriPublic4.01
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Carl Junction, MissouriPublic3.66666666676
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Sarcoxie, MissouriSemi-Private2.01
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Joplin, MissouriPublic/Municipal4.754
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Joplin, MissouriPrivate4.01
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Joplin, MissouriResort4.454545454511
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Lamar, MissouriSemi-Private
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Neosho, MissouriMunicipal
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Neosho, MissouriMunicipal
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Neosho, MissouriMunicipal
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