Pittsburg Golf Guide
Pittsburg Golf Courses
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Pittsburg, KansasPublic
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Pittsburg, KansasPrivate5.01
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Pittsburg, KansasPublic/Municipal
Golf Courses Near Pittsburg
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Girard, KansasPublic
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Columbus, KansasSemi-Private5.01
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Carl Junction, MissouriPublic3.66666666676
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Joplin, MissouriPublic/Municipal4.754
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Joplin, MissouriPrivate4.01
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Joplin, MissouriPublic4.01
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Lamar, MissouriSemi-Private
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Oswego, KansasPublic/Municipal
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Carthage, MissouriPublic/Municipal4.45238095245
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Baxter Springs, KansasPublic
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