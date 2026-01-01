Halstead Golf Guide
Halstead Golf Courses
Golf Courses Near Halstead
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Newton, KansasPublic4.950757575846
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Hesston, KansasPublic4.230769230813
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Newton, KansasPublic
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Newton, KansasSemi-Private4.01
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Valley Center, KansasPublic
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Hutchinson, KansasPublic4.66666666676
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Newton, KansasPublic
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Hutchinson, KansasPrivate5.07
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Haven, KansasPublic
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Wichita, KansasPrivate
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